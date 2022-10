“No somos iguales y nunca lo vamos a ser”: Don Omar rompe el silencio sobre pleito con Daddy Yankee

Don Omar y Daddy Yankee se convirtieron en dos de los exponentes más importantes del género urbano, sin embargo, han acaparado nuevamente la atención de los medios, tras revivir la ocasión en que Omar abandonó la gira con Luis Rodríguez (Yankee).

Al inicio de sus carreras surgieron especulaciones de que no llevaban una buena relación, además de la constante lucha de posicionarse en el medio.

Pero en el 2015, durante la gira “The Kingdom Tour”, donde agendaron alrededor de 60 fechas en el mundo, Omar terminó por dejar el proyecto.

Durante una entrevista en el canal de Youtube “El Chombo”, Omar reveló que desde un principio sabía que el proyecto del concierto no iba a funcionar.

Pues la idea del productor era hacer un enfrentamiento entre los cantantes, si bien la idea no era de su grado, accedió y se encargó de todo, mientras que Yankee terminaba su gira por Europa.

"Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo (...) Pero, cuando él llegó, no le gustó".

Otras de las situaciones que no le gustó a Don Omar fue que se utilizó una canción del disco que estaba produciendo para la gira.

"Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa' que la escribieran, que lo hicieron a mis espaldas y que la querían usar de promoción para el concierto. (...) Yo les dije: '¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis temas, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le faltó el respeto a nadie. Van dos y pienso que el fin no sigue siendo el mismo entre todos aquí'.

Ante esto, los medios señalaban que Daddy Yankee había ‘vencido’ a Don Omar, por lo que ene se momento él decidió terminar con la gira.

Desde entonces comenzó el calvario, pues además de sabotear sus presentaciones, comenzaron a amenazarlo en redes sociales.

"Ustedes fueron tan estúpidos que comenzaron a promocionar una gira de la que ni siquiera tenían un contrato conmigo. Si ustedes hubieran tenido el contrato que decían, me hubiesen demandado y me hubieran dejado en la calle", aseveró.

Al final, Don Omar aclaró que nunca ha sido amigo de Yankee y nunca estarán interesados en serlo.

"No somos iguales y nunca lo vamos a ser. No estoy hablando de que soy mejor ni nada de eso. Simplemente, no somos", concluyó.