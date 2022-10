Hospitalizan a Alfredo Adame, será operado de emergencia, tras brutal golpiza

Este 10 de octubre, hospitalizan de emergencia a Alfredo Adame, debido a que será intervenido quirúrgicamente.

A través de sus historias de Instagram, Alfredo Adame, explicó que le colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho donde sufrió múltiples fracturas.

Esto luego de la brutal golpiza que le propinaron dos sujetos hace un par de semanas, cuando se encontraba afuera de su casa.

“Qué tal amigos, buen día, pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia me operan hoy a las, más o menos 8:30 – 9:00 de la mañana, entonces me van a poner las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y espero que todo salga muy bien, les mando un saludo y si no les contesto es porque ya saben que estoy en el hospital, saludos a todos” fueron el mensaje de Alfredo Adame.