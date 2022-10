¡Y soy rebelde! RBD se reencuentra en la boda de Maite Perroni; así cantaron (VIDEO)

La boda de la cantante y actriz Maite Perroni logró cumplir el sueño de muchos fans de RBD, pues tal parece que pocos esperaban que la agrupación se reencontrara en el evento.

Antes de la ceremonia civil que se celebró este domingo 9 de octubre, en un espectacular hotel de Valle de Bravo, Maite ofreció algunas palabras a la prensa y aseguró que varias personas importantes en su vida estarían presentes para celebrar con ella uno de los momentos más felices de su vida y ahora sabemos que se refería a Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, sus excompañeros de grupo.

La encargada de dar a conocer este emotivo encuentro fue Anahí a través de sus historias de Instagram, donde compartió varias fotografías al lado de quienes ya considera como sus hermanos.

En una de las postales, aparecen la guapa rubia, Christian y Christopher abrazados y con la frase: “¡Aquí estamos! Celebrando el amor", mientras que en otra se dejan ver al lado de la feliz y radiante novia.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de los otros dos miembros de la banda, Dulce María y Poncho Herrera, casualmente los mismos que tampoco estuvieron presentes en el concierto que RBD ofreció en diciembre del 2020.

A pesar de no haber asistido a la ceremonia, la intérprete de Roberta no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje a los novios y desearles toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de su vida: “Deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones, y que sigas cumpliendo tus sueños. Te ves hermosa”, escribió; mientras que Alfonso no se ha expresado al respecto.

Entre los demás invitados, también destacó otra de las integrantes de la famosa telenovela, Angelique Boyer, quien dio vida Vico y que hasta ahora pudo volver a reunirse con los famosos rebeldes.

Con información de El Universal