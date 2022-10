¡OMG, atenta chica! Karely Ruiz rifará cirugía por su cumpleaños

El cumpleaños de la influencer y modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, número 22 está cerca por lo que anunció que ese día en vez de recibir regalos, ella será la que regale a sus seguidoras una liposucción.

Cabe recordar que esta será la segunda ocasión en la que la joven regia rifará a sus fans una cirugía estética. La vez anterior fue para celebrar que había alcanzado los tres millones de seguidores en Instagram, pero al final este regalo fue cambiado por una quimioterapia.

A través de sus historias de Instagram, Karely advirtió a sus seguidoras que estuvieran al pendiente de sus redes sociales, pues comunicaría algo importante.

La influencer Karely Ruiz anunció a sus seguidoras que el próximo 28 de octubre es su cumpleaños y como en una ocasión anterior rifará una liposucción con su cirujano de cabecera y responsable de tener la figura que presume en OnlyFans.

"Pues ya quería decirles la sorpresa, hermosas, preciosas. ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Este 28 de octubre, el mero día de mi cumpleaños voy a rifar una lipo con el doctor Jorge Baqueiro, con el que me hizo mis cirugías", inició diciendo la modelo regiomontana.

"Vean el cuerpazo que me dejó, véanme, saboréenme, se me anda bajando la blusa, pero bueno este 28 de octubre, así que mucha suerte a todas chicas, ya quiero que participen, ya quiero que ganen. Si no pudieron ganar la primera vez, esta segunda vez tienen muchas oportunidades de ganar. Así que recen para que ganen, para que queden hermosas. Las quiero mucho y lo hago de todo corazón", expresó Karely Ruiz.