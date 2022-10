Sebastián Ligarde enfrenta problemas de salud por esta enfermedad; ‘lucha con algo muy fuerte’

El actor de novelas, Sebastián Ligarde al parecer no la ha pasado nada bien en los últimos años, además de que está lidiando con una fuerte enfermedad.

Durante el comienzo de pandemia, el actor tuvo que cerrar su escuela de actuación, además de que él y su esposa se contagiaron, incluso ella estuvo a punto de morir.

De acuerdo con la periodista Inés Montero, comenzó que intentó contactar al actor al reaparecer en las grabaciones de una serie, pero no respondió.

Hubo una segunda ocasión que intentó buscarlo, pero le dijo que no podía darle una entrevista porque está “luchando contra algo muy fuerte”.

“Empecé a mandar mensajes y después de varios que no contestaba le dije: 'bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes', y me dijo 'no, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’”.