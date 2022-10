Amaia Montero, ex Oreja de Van Gogh, causa revuelo por impactante FOTO y devastador mensaje

La famosa cantante española, Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, causó preocupación entre sus seguidores, luego de que compartiera unas imágenes en donde aparece triste y despeinada.

En su cuenta de Instagram, Amaia Montero desató la preocupación de sus seguidores, por las imágenes y el mensaje que subió, ya que podría tratarse de un grito de ayuda.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?",

Como era de esperarse, la publicación causó polémica en redes sociales. Mientras algunos se burlaron de la cantante, varios fans ofrecieron su ayuda, pues es probable que la esté pasando mal.

"Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo. Quisiera poder ayudar de alguna manera"; “No caigas, muchos te admiramos”; "O hackearon la cuenta o alguien que puede debe ir a abrazarla, vamos que hay muchos corazones y ninguno que se anime a ir a su casa ya es ahora, yo vivo en Buenos Aires, no puedo"; "No entiendo que está pasando, ya ha publicado la foto 2 veces, alguien de su círculo cercano debería llamarla , espero y deseo que se encuentre bien"; “Espero alguien la pueda ayudar”, se lee entre las reacciones.