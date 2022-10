"No fue culpa tuya ni tampoco mía": Shakira canta frente a la cámara (VIDEO)

Shakira aparece frente a la cámara cantando parte de su nuevo tema musical "Monotonía", que se lanzará el 19 de octubre, la colombiana compartió el video en sus redes en el que aparece en blanco y negro, con las uñas en color verde cantando.















"No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", interpreta Shakira en el breve video que es otro previo al esperado lanzamiento que desean escuchar completo sus seguidores, y que también será cantando por Ozuna.



Este regreso de Shakira, tras el anuncio oficial de su rompimiento con Gerard Piqué, dividió opiniones de los fans, algunos consideran que se viene un sencillo producto del sentir de la cantante, mientras que otros sugieren que ya no le cante a su ex, ya que no se lo merece.