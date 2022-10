Danna Paola sufre crisis de ansiedad y cancela concierto en Veracruz

Danna Paola rompió en llanto en sus redes sociales, pues comunicó que tuvo una crisis debido a los recientes problemas que ha experimentado con el "Tour XT4S1S", el cual tuvo que cancelar una fecha en Veracruz. La cantante tomó su cuenta de Instagram para hacer del conocimiento de sus fans lo que estába sintiendo en ese momento, lo que ocasionó que varios se preocuparan por ella, pues aseguró que "estaba descubriendo heridas emocionales".

Fue la noche de este viernes, cuando por medio de sus historias, las cosas no iba bien durante los últimos días, pues a pesar de que se estaba esforzando mucho para llevar un show de calidad, se sentía ansiosa, además de que resurgieron algunas emociones del pasado, cuando era más joven en la industria.

"Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto (...), pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada, y estoy teniendo un break down emocional en el proceso y aun así me trato de mantener fuerte. Además estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no se porque se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando a esa Danna que tenía mucho miedo de 'ser'".