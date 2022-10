Ex vocalista de la Oreja de Van Gogh alerta a sus fans por su aspecto (FOTO)

Amaia Montero es conocida por ser la ex vocalista del grupo español, La Oreja de Van Gogh, en las últimas horas ha causado preocupación entre sus fans después que se diera a conocer una foto en la que se ve con un aspecto descuidado.

Veo mucha gente cachondeandose de la foto de Amaia Montero... Luego el postureo en redes sobre salud mental. Ojalá encuentre ayuda y no le pase nada. pic.twitter.com/81SWKLg6Z5

La fotografía fue publicada en la cuenta de Instagram de Amaia Montero, lo cual de inmediato encendió las alarmas de sus fans y consideran la publicación como una petición de ayuda.

La famosa causó revuelo con sus publicaciones en las que escribió un comentario en el que habló sobre las esperanzas y de lo que le sirve la vida.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”