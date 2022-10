Daddy Yankee y su hija padecen esta enfermedad: "Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo"

Uno de los reguetoneros más importantes de la música, Daddy Yankee inició hace unas semanas su gira “La última vuelta”, teniendo una fecha programada en México y despedir a su público tras su renuncia. Sin embargo, el cantante le han detectado una enfermedad que modificó su vida por completo.

Fue en 2016 cuando al reguetonero lo entrevistaron en el programa ‘Al rojo vivo’, donde contó que le habían diagnosticado una enfermedad que aqueja también a una de sus hijas.

La enfermedad que menciona es ‘prediabetes’, la cual le provocó un cambio radical en sus hábitos, principalmente en la alimentación.

“Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas. Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”.

Daddy señaló que una de sus hijas padece la misma enfermedad, de la cual no sabía que era importante cuidar los niveles de azúcar en la sangre.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste? Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejé sola en la batalla. Tengo una hija con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”.