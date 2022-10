Flor Rubio critica a Televisa por poner a Galilea Montijo en 'todos sus programas' y la tunden en redes (VIDEO)

Flor Rubio, periodista y conductora de ‘Venga la Alegría’ provocó revuelo en redes luego de que criticara a Televisa respecto a su sobreexposición de Galilea Montijo.

A través de un video de TikTok se viralizó la opinión de Rubio, pues ella al intentar dar una recomendación a Galilea Montijo, los internautas la tacharon de inexperta y poco carismática, ya que aseguran que la periodista quiere ser como la conductora de ‘Hoy’.

Dicha opinión la compartió luego de que viera a Galilea formar parte del programa ‘¿Quién es la máscara? como “investigadora”.

Además, pidió a la conductora que cuide su imagen.

Ante esto, diversos seguidores de TikTok la tundieron por expresar su opinión.

“Lo que le sobra es carisma y no aburre al contrario le da una chispa en la máscara”; “Ya quieres estar en televisa”; “Enfocate en TV Azteca”; “Pues a mí no me cansa, prefiero alguien con experiencia y no alguien que ni caiga bien”; “Los mexicanos trabajamos entonces no la vemos todos los días. Me gusta verla me alegra su personalidad”, se lee entre las reacciones.