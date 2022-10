¿Está embarazada? Cazzu tiene mareos y casi se desmaya en concierto (VIDEO)

Cazzu, novia de Christian Nodal, desató nuevamente los rumores de embarazo, luego de que ofreciera un concierto sentada, debido a que se sentía mal con mareos y a punto de desmayarse.



Cazzu desata dudas ¿está embarazada? pic.twitter.com/l58fE3JVRu

— Lo + viral (@VideosVirales69) October 17, 2022

A través de TikTok se difundió el fragmento del reciente concierto de Cazzu en el que la cantante le advirtió a sus fans que estaría sentada, pues se sentía mal con mareo y no quería terminar en el suelo desmayada y volverse viral por esa situación.

“Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando ni saltando porque siento que ¡uy! me mareo y es importante terminar el show”, dijo Cazzu.

“Equipo no se asuste y si me desmayo no pasa nada, voy a despertar lo juro. Esperemos que no porque ya mañana viral ‘la Cazzu desmayada’”, señaló

Esto inmediatamente despertó los rumores de embarazo de Cazzu, ya que el público le comenzó a gritar en el concierto “¡Está embarazada!”.