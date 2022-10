¿No fue Clara Chía? Ahora culpan a ex compañero de Piqué por su separación con Shakira

Todo indica que aún no terminan las especulaciones sobre la tormentosa ruptura entre Shakira y Piqué, pues ahora los medios españoles acorralaron a Riqui Puig, un ex compañero del futbolista del Barcelona, y a su pareja, de ser los supuestos responsables de unir al ex de la colombiana con su actual novia Clara Chía.

En medio del pleito legal por la custodia de los hijos de la artista, Sasha y Milan, además de la división de bienes, salió a la luz que Puig y la influencer, Gemma Iglesias, habrían sido el cupido de la polémica relación.

De acuerdo con medios, Clara es la mejor amiga de Iglesias, situación que la llevó a que ser presentada con el futbolista en una noche de fiesta.

Recordemos que, tras iniciar los rumores de separación de la barranquillera y el español, se mencionó que el "motivo" había sido una infidelidad. Posteriormente se reportó que había evidencia de los encuentros que Chía y el Barcelona tuvieron antes de que se hiciera pública la ruptura

Por su parte, el periodista y paparazzi Jordi Martin, quien se ha mantenido cerca de la historia, contó que Puig era el compañero de fiestas de Piqué, incluso que tenían una forma específica de llegar a los bares.

De acuerdo con la versión, ambos se subían a taxis para evitar los flashes y entraban por una puerta trasera al lugar, ahí rentaban un cuarto privado y celebraban junto a otros futbolistas y modelos. Una de las reglas que se tenía para estos supuestos encuentros era no sacar el teléfono.

Martin también añadió que anterior a esta nueva polémica, Clara estuvo involucrada con un amigo del español.



“Piqué tiene un mejor amigo. Clara estaba de novia con el hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos -su empresa dedicada a la organización de eventos-, y contrata a la chica”, dijo en el programa “El Gordo y la Flaca”



Con información de El Financiero