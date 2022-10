Pedro Sola envía comentario sobre la situación de México 'se convirtió en tierra de nadie'

Pedro Sola causó controversia esta mañana, luego de que publicó un mensaje lamentando la situación actual del país.

Fue en su cuenta de Twitter, que el conductor de "Ventaneando", comentó que, a su parecer, los mexicanos vivimos en un "país de desgracia", ya que se convirtió en "tierra de nadie".

El comentario del colaborador de Pati Chapoy fue apoyado por varios de sus seguidores, quienes, al igual que él, lamentaron la violencia e inseguridad que se vive en México.

Sin embargo, también hubo quienes se manifestaron en contra del comentario de Pedrito Sola y le resaltaron que el país vivió situaciones peores en gobierno pasados.

"¡Ay, Pedrito Sola! Se nota que no veías TV desde hace décadas El país se volvió tierra de nadie desde hace tanto tiempo, que no se puede recuperar de la noche a la mañana", "Desgracia para el país es tener gente como tú y borregada que te sigue. Te voy a abrir los ojos, para que no confundas las mayonesas. Récord en reservas, récord en inversión extrajera. Si no puedes distinguir las mayonesas, menos al país", "¿En el 2011 estabas en coma o qué chingaos?", le comentaron.