Además de Eduin Caz, ellos son otros 3 famosos que sufrieron una ‘hernia hiatal’

No es la primera vez que Grupo Firme anula algunos de sus shows por problemas de salud de Eduin Caz, pues en mayo de este año también debieron cancelar por su hernia hiatal crónica

Hace unos días el vocalista de Gurpo Firme, Eduin Caz sorprendió a sus fans al anunciar, que algunos de los conciertos previstos para México y Estados Unidos debían ser cancelados. Esto debido a un problema en sus rodillas, lo cual lo obligaba a someterse a un tratamiento por consejo de los médicos que siguen su caso.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Grupo Firme anula algunos de sus shows por problemas de salud de Eduin Caz. En mayo de este año también debieron cancelar por su hernia hiatal crónica. Desde hace años el cantante lucha contra este malestar que le podría costar su voz.

3 famosos con hernia hiatal como Eduin Caz

José José

José Rómulo Sosa Ortíz, conocido como José José, llegó a perder su voz. Las drogas y el alcohol lo llevaron a padecer varios trastornos de salud hasta que una hernia hiatal le puso final a su carrera.

Leticia Calderón

Al igual que Eduin Caz, Leti Calderón también debió pasar por el quirófano debido a su hernia hiatal. “Ya venía con una serie de síntomas bastante incómodos. No podía comer jitomate, tomate verde, las semillas, el café, té, grasas, o sea, no podía comer ya nada, y todo lo que comía me provocaba acidez”, explicó.

Miguel Bosé

En su caso no fue una hernia hiatal lo que lo llevó a pasar por una cirugía. A diferencia de Eduin Caz, el cantante fue operado por una hernia discal. “Las vértebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años no aguantaron más y han pedido refuerzo”, detalló desde sus redes sociales.

Con información de El Universal