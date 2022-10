¿Dónde esta Amaia Montero? Esto sabemos de la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh

Su hermana hizo algunas declaraciones y especificó que a la única que le corresponde hablar sobre su salud y vida personal es a Amaia.

Desde hace aproximadamente una semana, la salud de Amaia Montero ha preocupado a sus seguidores gracias a una foto a blanco y negro que publicó la cantante hace algunos días en el que se le ve con un semblante diferente al que comúnmente tiene en fotos y videos.

En redes sociales detallan que la cantante había acompañado la foto con la siguiente frase:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Sin embargo, en la foto que actualmente está en su perfil de Instagram no hay descripción.