Aseguran que Christian Nodal no supera a Belinda; le canta a fan idéntica a la cantante (VIDEO)

Aunque la relación amorosa entre Christian Nodal y Belinda terminó hace varios meses, los artistas siguen dando mucho de qué hablar, y es que el cantante sorprendió a una fan al cantarle, pero lo que llamó la atención fue que físicamente era muy parecida a la exprometida del cantante.

A través de un video que fue grabado durante un concierto del compositor mexicano, se observa el momento justo en el que el intérprete le cantó una mujer el tema "Eres".

En la grabación se observa a Nodal acercase hasta donde se encontraba su fan con una gran sonrisa para comenzar a cantarle y abrazarla.

"Aun no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo", escribió en el clip la seguidora del mexicano.