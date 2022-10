Luisito Comunica se queja de sus fans tras asistir a la Marcha Zombie

El youtuber Luisito Comunica nuevamente ha dado de qué hablar tras encontrarse en el ojo del huracán, ya que durante la Marcha Zombie que sea realizó en la Ciudad de México fue abordado por decenas de fans, sin embargo, esto no le agradó y comentó que se sintió en peligro.

El pasado 22 de octubre se realizó la Marcha Zombie, donde decenas de personas acudieron y se encontraron con el influencer Luisito, a quien le pidieron en todo momento una foto.

Lo que no esperaba Comunica es que, al estar entre tanta gente, las personas tomaran una actitud un poco agresiva y lo hicieran sentir en peligro.

“Estuvo muy bien la marcha, pero me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción y la aprecio mucho, pero sí sentí el riesgo en varias ocasiones”, señaló.

A pesar de que su día no comenzó como él esperaba, mencionó que llegó 6 horas antes a la marcha, lo que le hizo sentir molesto.

Cuando acudió al punto de inicio de este evento, contó que fue abordado por varios seguidores que le pedían una foto, pero decidió retirarse ya que provocó todo un caos, además de que le dio un calambre en la pierna.

“Me dio un calambre ojete en la pierna que me tiró al piso. Me dio mucha pena, pero gracias a la chica y al policía que me ayudaron”.