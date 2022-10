Ari Gameplays vive incómodo momento; joven ebrio la acosa durante transmisión en vivo en la playa (VIDEO)

Ari Gameplays es una creadora de contenido y aunque la mayor parte del tiempo hace transmisiones desde su cuarto jugando videojuegos, en esta ocasión decidió hacerlo desde sus vacaciones en playa, sin imaginarse que sufriría de acoso.

A través de un video que compartió en su canal de You Tube, la regiomontana decidió realizar una transmisión en vivo en la playa, pues se encuentra de vacaciones por Cancún y mientras se encontraba platicando con sus seguidores apareció un joven bastante pasado de copas.

El joven que se identificó como Héctor apareció por detrás de Ari gameplays y al principio ella lo saludó con una sonrisa ya que es normal que la influencer originaria de Monterrey acepte saludar a desconocidos ya constantemente se acercan seguidores a pedirle fotografías y videos.

"Bueno, ¿ya me salgo? Ok", dijo el joven alcoholizado. Ari no dijo nada pero en su cara se podía notar lo incómoda que estaba por la situación que empeoró al ver que Héctor en vez de irse se sentó a lado de ella.