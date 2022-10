¡Escuchaste Grupo Firme! Julio Preciado pide que no se embriaguen arriba del escenario (VIDEO)

Ante las polémicas arriba del escenario de artistas como los integrantes Grupo Firme, Julio Preciado pidió a todos los miembros del regional mexicano, no embriagarse y respetar al publico cuando están arriba del escenario.

El exvocalista de La Banda el Recodo, en entrevista para los medios, reprobó que, hoy en día, se haga parte de un show el consumir bebidas alcohólicas arriba del escenario: “Hay algunas cosas que no me gustan: que le falten al respeto al público, que se suban a quemar marihuana, no me gusta que estén tomando tanto”.



“Nosotros tenemos la obligación de divertir a la gente, pero llega el momento en que el artista se está divirtiendo más que la gente porque se pone hasta la madre de alcohol y se ve muy mal, de verdad”.



El intérprete de “Acábame de matar” y “La muerte de un monarca” también criticó que muchos de sus colegas no usen ropa adecuada para trabajar: “No importa que sea de marca, tienen que tener un uniforme, una ropa que utilices para tus interpretaciones y otra para andar en la calle o en tu casa”, sentenció.

Con información de El Universal