“Monotonía” de Shakira dejó destrozada a la novia de Pique, aseguran medios españoles

Luego de que se estrenó el tema ‘Monotonía’ de Shakira y Ozuna, se desató un vendaval en las redes sociales y en las plataformas digitales, pero tal parece que este bombazo, que muchos creen sería una venganza cantada y dedicada a Piqué, también está haciendo estragos en Clara Chía Martí.

De acuerdo a medios españoles, la novia de Piqué ya era asediada por los reporteros y paparazzis antes de este revuelo musical, pero tras la salida de ‘Monotonía’, los medios han sido más incisivos con ella, por lo que aseguran que Clara Chía Martí no pudo con esta presión e hizo algo para alejarse del ojo del huracán.

El paparazzi Jordi Martín, reveló que la joven decidió ya no ir a trabajar a Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, ante todo el asedio que ha sufrido tras destaparse su supuesta relación con él, incluso detallando, “Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, detalló el periodista en el show español ‘Socialité’.



De igual manera, Jordi señaló que, “está destrozada (Clara), ha dejado de ir al trabajo”.



Finalmente, aclaro que pese a ello, Piqué y Chía siguen súper conectados, ya que él organizó una cena con los empleados de su empresa, en la que ambos estuvieron de lo más románticos, aunque todo parece indicar que la nueva canción de Shakira hizo bastante eco en Clara.

