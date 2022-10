Eduin Caz confiesa que se llevó unos chocolates de la Casa Blanca cuando la visitó (VIDEO)

Eduin Caz recordó que en su visita a la Casa Blanca se llevó unos objetos del recinto emblemático de Estados Unidos.

A través de una entrevista que brindó al comediante Franco Escamilla, el cantante de Grupo Firme recordó cuando fue invitado a la Casa Blanca y aunque no se presentó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dieron un recorrido por las instalaciones.

“Me dieron un recuerdito, ahí lo tengo en la casa, y me dieron unos M&M de la Casa Blanca y esos me dijeron: “Cómetelos” y dije no porque cuándo vuelvo a ir”, contó Eduin Caz a Franco Escamilla.