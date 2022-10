Estas son las exigencias de Bad Bunny para dar un concierto (VIDEO)

Ante la euforia por el show de Bad Bunny en México, el promotor de eventos Alex Tarin reveló algunas de las exigencias que pide para presentarse en cualquier lugar.

A travésdel podcast de Doble G el promotor narró algunas anécdotas y cómo fue su experiencia al tratar a Bad Bunny, ya que hace unos años se encargó de la logística de un evento en México en el que se presentaría.

De acuerdo con Tarin, en esa ocasión no pudo tomarse una foto con el cantante. “De él no tengo nada malo que decir, pero por ejemplo, imagínate, así te lo pongo, uno paga, es el promotor, productor del evento y no te puedes tomar foto con él”.

Sobre las exigencias que pedía Bad Bunny y su producción para presentarse en ese evento, el promotor señaló que pidió un avión privado, así como más de 30 habitaciones en un hotel.



“Ya era de que le tenías que rentar avión privado, tenía que ser un hotel cinco estrellas, habitaciones para 30 o 35 personas más staff. Los vuelos, aparte sus bailarines y la demás gente que no vienen con él en el avión privado, pues tienen que ser de primera clase”.



De igual manera reveló que el staff de Bad Bunny le pedían camionetas blindadas y si no las conseguían les decían que iban a cancelar la presentación del cantante.

Finalmente, Alex Tarin señaló que Bad Bunny nunca se portó mal ni mostró actitudes prepotentes.

Los hechos ocurrieron hace unos años y que es probable que los requisitos que pide Bad Bunny en la actualidad pueden ser aún más exigentes debido a la gran popularidad y éxito que tiene.

Con información de Milenio