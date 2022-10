“Me reventaron el hocico”: Mhoni Vidente revela que fue atacada por hacer algo que no debía

Mhoni Vidente, una de las reconocidas astrólogas más acertadas de México, reveló recientemente que en su aspecto personal no ha logrado acertar, pues vivió un episodio de violencia, asegurando que sólo así se convenció de erradicar hábitos que eran dañinos.

Fue el pasado 27 de octubre que Vidente dio a conocer en un directo de los horóscopos del fin de semana mientras daba predicciones del signo sagitario, que recomendó a la audiencia ser prudente.

Ya que se refería a las personas que suelen revisar el teléfono celular de sus parejas, acción que reconoció que ella hacía hace tiempo y se lo quitaron de mala manera:

Ante este hecho, contó que vivió violencia con su ex pareja, quien, en lugar de condenar el incidente, lo justificó asegurando que así le quitaron un mal hábito.

“Me vio una vez un exnovio, un exmarido y me dijo, ‘¿qué estás haciendo, Mhoni?’, ‘estaba viendo tu celular’. Agarró el celular y me lo reventó en el hocico, acabe con el hocico así [inflamado]. Última vez y se me quitaron las mañas, ni modo, por estar viendo lo que no me importa, porque no es mío”, Mhoni Vidente.