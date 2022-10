“Soy toda una señora de su casa”: Cynthia reaparece y habla de su matrimonio con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez participó en la alfombra roja de un evento de la Revista Vogue, donde se le cuestionó sobre su carrera y habló de sus primeros meses de casada junto a Carlos Rivera.

Cynthia hace algunos meses abandonó la producción de Venga La Alegría porque tenía planeado gozar de su vida junto a Carlos Rivera, lapso en el que además de viajar por el mundo, contrajeron matrimonio

Durante la alfombra roja habló de lo feliz que esta por disfrutar de su pareja y relación, incluso señaló que era algo que anhelaba desde hace tiempo.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta. Me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, pero que no me había dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”