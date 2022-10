Se “burlan” de la inocencia de Belinda por no entender albur en "Divina Comida" (VIDEO)

Además de ser una mujer hermosa, también tiene una personalidad agradable que enamora a cualquiera, razón por la cual aparece en varios proyectos como "Divina Comida" en este reality show, la también actriz ha destacado por ser simplemente Belinda aunque eso a veces le juegue una mala pasada, pues durante el segundo capítulo del reality show fue víctima de un albur y ella jamás entendió por qué sus compañeros se reían a carcajadas. En este caso, Verónica Toussaint fue la autora del divertido momento sin que la española tuviera idea de lo que estaba ocurriendo.

Luego de degustar la cena que les preparó José Ángel Bichir se tocó el tema de cuidar la alimentación como el consumo de harinas refinadas. Sin embargo, Belinda confesó que ella come de todo como la pizza, la masa madre o masa padre. Fue en ese momento que la conductora, con gesto serio, le dijo "mazacuata" y el histrión le respondió que sí.

Cuando Belinda vio que Verónica Toussaint estaba muerta de risa, no dudó en preguntar por lo que estaba ocurriendo. "¿De qué me perdí... oye, por favor compártanme el chiste”, dijo visiblemente molesta, pues no entendió nunca el motivo de la risa de todos? Quien intentó explicarle fue Many Nna, "es que Beli, dijo que tú comer mazacuata". Cuando todo parecía haber quedado claro, la intérprete de "Amor a primera vista" preguntó qué era eso, algo que fue como gasolina en la hoguera.



"No, Beli, no preguntes qué es la mazacuata", le suplicó entre risas Many Nna quien dijo en una toma por fuera que en "Belilandia no existe" esa palabra y que sería ella quien se las va a enseñar. Por su parte, Toussaint aseguró que es bueno que aún existan personas como la cantante, aunque "nos gusta, pues y qué hacemos".



En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar, pues Belinda es su artista favorita, aunque eso sí, muchos aseguraron que no creen en su supuesta inocencia. Por otro lado, algunos mencionaron que están viendo el reality show y están en cantados con ella. "Que buen cuarteto hacen los 4 belinda con su inocencia, vero con su furia, manu con su comedia y José con su felicidad", "La vi anoche los 4 capítulos, esta chida, me mataron de la risa" y "a mí me encantaron los 4 primeros capítulos,morí de risa", fueron algunos de los comentarios que hiciceron.

Con información de El Heraldo