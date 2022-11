¡Va por su agresor! Daniela Spanic ofrece recompensa de 100 mil pesos para atraparlo

La actriz Daniela Spanic, sufrió hace una semana un atentado tras ser golpeada en la cabeza por un desconocido, por lo que levantó una denuncia ante las autoridades y ofrece una recompensa para atraparlo.

La actriz venezolana en entrevista para TV Notas entregó el retrato que se hizo del sujeto que supuestamente la agredió hace algunos días.

“Quiero que consignen a ese hombre, porque así puede contestar quién lo mandó y quién le pagó para hacerme esto. No entiendo por qué me pasó todo esto, ya no confío en nadie”

Daniela insiste en que alguien mandó al hombre a golpearla, y ha dejado ver que cree que su ex esposo.

Además, señaló que su chofer, del que sospechó que estuvo detrás de la agresión por que no hizo nada durante el hecho, Daniela Spanic aclaró que ya no trabaja con ella.

Con el chofer siempre he tenido problemas, porque quien le paga es mi exmarido Ademar, siempre hay que hacer lo que él dice, es muy grosero y me falta al respeto, es por eso que yo ya no lo quiero; él no quería irse, porque tiene muchos años con nosotros, pero afortunadamente ya me lo quitaron, gracias a Dios”