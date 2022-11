Tiktoker mejora versión de 'Monotonía' de Shakira; así se escucha en rock (VIDEO)

Monotonía de Shakira se convirtió en un éxito, sin embargo, los internautas consideran que dejó mucho que desear y uno de los principales disgustos fue el ritmo, por lo que un par de músicos la modificaron de bachata a rock.

El usuario @pabloescalonamusical, un productor musical venezolano mostró el proceso para que Monotonía pasará de ser bachata a rock:

Sin duda, el cambio se notó desde el primer segundo, pues Monotonía comenzó a sonar como las canciones pasadas de Shakira, algo que trajo nostalgia a los internautas y por supuesto, aprobación.

"Quedo excelente... Mejor q la original...", "Esta versión era la que yo esperaba, que recuerda a Shakira en su mejor momento", "Me gusta más esta versión que la original", "Está versión si me suena a Shakira", "Me hace acordar los primeros discos de Shakira", "suena mejor así... jajajaja", escribieron en los comentarios.