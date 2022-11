¿¡Qué le pasó!? Fernando Colunga sorprende al lucir diferente para nueva telenovela

Tras más de seis años de ausencia, regresará a las pantallas el actor Fernando Colunga, donde lucirá completamente irreconocible.

La última vez que participó en una novela fue en “Pasión y poder”, donde interpretó al personaje Eladio Gómez Luna Altamirano.

Aunque no regresará a los foros de Televisa, estará trabajando ahora en Telemundo, donde el papel que realizará no mostrará el lado atractivo del actor, sino de un hombre mayor.

A sus 56 años, Colunga será el histrión de la telenovela “El Conde: amor y honor”, junto a la actriz Brenda Contreras.

Por otra parte, antes de reaparecer en la pantalla chica, saldrá en un proyecto de Netflix, llamado “El secreto de la familia Greco”, que se estrenará el próximo 19 de diciembre de 2022.

"Lo primero que le encuentro [a la serie] es que es un gran reto actoral, y tú sabes que muchas veces la gente te ubica de cierta forma y es difícil que dejen abrir esa ventana para lo que haces, es lo que la gente que me ve en teatro me dice, ‘Yo no sabía qué hacías comedia’, es un personaje muy complejo", dijo Fernando Colunga en entrevista para 'Al rojo vivo'.