Billie Eilish, The Killers y muchos más; los artistas que se presentarán al Tecate Pa’l Norte 2023

En pocos meses estará de vuelta uno de los festivales más importantes de nuestro país, ‘Tecate Pa’l Norte’.

Tecate Pa’l Norte reveló en sus redes sociales que, por primera vez en su historia, el festival durará 3 días, por lo que serpa del 31 de marzo al 2 de abril de 2023.

Después de mucha espera y rumores, por fin revelaron el cartel para su siguiente edición y es una locura.

Veremos en el Parque Fundidora a grandes bandas y artistas del tamaño de Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Modest Mouse, Dayglow, Will Joseph Cook, Wallows, Steve Aoki, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Panteón Rococó y muchos más.

Preventa y los boletos para Pa’l Norte

Los boletos tempraneros ya se agotaron, pero aún hay venta general que arrancará el 7 de noviembre.