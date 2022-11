Hija de Sergio Andrade estalla con la creación de bioserie de Gloria Trevi: “Es un insulto”

A pocos meses de que la cantante Gloria Trevi anunció su bioserie, siguen apareciendo reacciones del polémico proyecto, como Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade.

La influencer Valentina fue entrevista durante su paso por la alfombra roja de los Eliot Awards, donde expresó su desaprobación de la bioserie ante los cuestionamientos de los reporteros sobre el tema.

A pesar de que dijo que no quería dar su opinión sobre el tema, dejó claro que la serie es un insulto.

Además, comparó a la cantante Trevi con el asesino serial Jeffrey Dahmer, quien ganó popularidad por la serie de Netflix.

Por otra parte, aclaró que el tema del llamado Clan Trevi-Andrade sigue afectando a su mamá, por lo que evita decir que tiene parentesco con Sergio Andrade.

“Me duele por mi mamá, pero no me afecta en lo absoluto, si la gente me pregunta, si es mi papá, pero no me meto, sé de él lo que los medios saben, pero él jamás ha intentado comunicarse conmigo, pero de ahí a conocer a un hombre que hizo que mi familia pasara por eso, no me interesa. Mi apellido de la Cuesta, Andrade jamás”, comentó Valentina De la Cuesta en una entrevista que ofreció para el programa ‘Suelta la Sopa’, en el 2018.