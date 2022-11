Danna Paola pospone inicio de su gira XT4S1S: "mucha gente me va a odiar"

La cantante Danna Paola le quedó mal a sus fans, ya que tuvo que posponer el inicio de su gira XT4S1S.

Danna Paola hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y explicó que su gira trae una gran producción, pero que los proveedores no terminaron a tiempo el escenario, por lo que la gira no podrá iniciar como se tenía previsto.



“No me gusta la mentalidad de la gente que te dice ‘No se puede’. Primero se pospuso las primeras fechas porque el escenario se construye de varias cosas y elementos y ninguno de esos elementos estaba listo. En este caso hay una situación que ya no está en mi control y es que n o hay escenario y no hay luces, muchos proveedores quedaron mal, el escenario tendría que haber estado listo el lunes”, dijo Danna Paola.



Danna Paola mencionó que no tiene escenario, por lo que no puede avanzar, ni siquiera ensayar para los conciertos. Asimismo, la cantante se dijo decepcionada porque no quiere fallarle a sus fans.



“Estoy decepcionada, frustrada, muy enojada porque no lo puedo resolver y que las cosas estén listas mañana, porque ya no está dentro de mí, ya nos peleamos y quedaron mal, para mí es muy importante que lo que estoy construyendo esté listo, porque no podemos ensayar, no hay nada”, dijo la artista entre lágrimas.



Danna Paola aseguró que no son excusas para no hacer el tour, pues dijo que se trata de un show muy grande, como el que siempre soñó hacer.



“Sé que mucha gente no lo va a entender y mucha gente me odiará en este momento. No son excusas, se los juro. Yo soy la que más quiero presentarme, llevo toda mi vida esperando este momento de hacer un show como siempre soñé”, dijo.



Después de su mensaje en video, Danna Paola anunció que su show de San Luis Potosí se pospuso para el 17 de diciembre.