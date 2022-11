Triste sábado; muere el cantante Aaron Carter, hermano de uno de los Backstreet Boys

El mortal TMZ dio a conocer el fallecimiento del cantante, rapero y actor Aaron Carter a los 34 años de edad en su casa localizada en Lancaster, California. De acuerdo con diversas fuentes, el cuerpo del hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys fue encontrado en su bañera y fuentes policiales le dijeron al medio estadounidense que recibieron una llamada al 911 a las 11:00 de la mañana en la que se mencionaba que un hombre se había ahogado en la bañera.

Luego del hallazgo, al lugar llegaron detectives de homicidios que fueron enviados para realizar las investigaciones correspondientes. Al exterior de la casa de Carter se encuentran elementos de policía y paramédicos, asimismo, el domicilio fue acordonado. La noticia fue confirmada a The Post por un representante de su hermano Nick.

¿Quién era Aaron Carter?

El joven cantante Aaron Carter lanzó su álbum debut homónimo en la década de 1997, el cual vendió un millón de copias cuando apenas tenía 9 años de edad. Inesperada y rápidamente saltó al estrellato a finales de 1990, vendiendo millones de discos con éxitos pop como "I'm All About You", el cover de Bow Wow Wow "I Want Candy" y "Aaron's Party (Come Get It)".

Después de que lograra vender un millón de copias con su primer álbum, el segundo titulado "Aaron's Party", triplicó ese número convirtiéndose en una estrella juvenil. Cabe recordar que Aaron solía participar en giras con los Backstreet Boys durante su apogeo, ya que su hermano mayor Nick era parte de la banda más popular en ese momento.

Debido al inminente éxito que ya estaba alcanzado con su carrera, Aaron se convirtió en un invitado frecuente en programas de Nickelodeon y Disney Channel, donde además grabó la canción "I Just Can't Wait to Be King" del Rey León y otro tema para el álbum "DisneyMania".

En su faceta como actor tuvo participaciones en series juveniles como Lizzie McGuire, 7th Heaven y Sabrina, la bruja adolescente, asimismo, en 2001 debutó en Broadway e interpretó a JoJo the Who en el musical Seussical de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty. En 2006 los hermanos Carter protagonizaron un reality show llamado "House of Carters" en donde los televidentes podían ver la vida de los cinco hermanos bajo el mismo techo.

La vida personal de Aaron Carter

Al haber estado inmerso en el mundo de las estrellas juveniles como él, Carter salió con las actrices Hilary Duff, Lindsay Lohan y la estrella de Nickelodeon, Amanda Bynes. En 2006 el intérprete de "I'm All About You" se comprometió con la modelo de Playboy Kari Ann Peniche, pero éste no duró debido a que consideró impulsivo habérselo propuesto, luego comenzó a salir con la cantante Kaci Brown.

En julio de 2017, Carter fue arrestado por conducir bajo la influencia y por haber consumido marihuana en Georgia mientras estaba en un automóvil con su entonces novia, Madison Parker. Un juez desestimó el caso el año pasado, pero fue puesto en libertad condicional por 12 meses, tuvo que completar 40 horas de servicio comunitario, asistir a clases de reducción de riesgo de conducir bajo la influencia (DUI por sus siglas en inglés) y someterse a una evaluación de drogas y alcohol. También se le obligó a pagar aproximadamente mil 500 dólares en honorarios judiciales y multas.

A través de Twitter Aaron asumió públicamente su bisexualidad luego de haber terminado su relación con su novia de ese entonces el 5 de agosto de 2017 y en marzo de 2021 dio a conocer que estaba esperando su primer hijo con Melanie Martin y en noviembre del mismo año nació el pequeño Prince Lyric Carter.

Con información de El Heraldo