Se voló la barda; Grupo Firme se niega a terminar concierto después de dos horas (VIDEO)

El cantante Eduin Caz ha protagonizado descontentos contra los organizadores de los eventos en los que se presenta Grupo Firme, pues aunque tienen un tiempo establecido sobre el escenario, siempre quieren continuar cantando y tocando para su público.

A través de redes circula un video de este fin de semana en Tijuana durante su presentación en el estadio Caliente se puede apreciar que Jhonny Caz comienza a despedirse de su público, a lo que Eduin le cuestiona: "¿Quién se esta yendo, jo**?".

Jhonny respondió: "We*, es que ya están ma** y mam** por esta chingade**. Tómenle la cámara. Aquí están diciendo: 'Muchachos, ya bájense", mientas apuntaba a su auricular.

La situación causó gracia a Eduin Caz: "Parece que no me conoces. Aquí Tijuana es mi casa y me voy a quedar. En mi casa y con mi gente, se me respeta. Allá atrás está el dueño del estadio, ¿Cómo nos van a correr, joto? Dile que se vaya a la ver**".



"Vete a la ver**, pues", respondió Jhonny al mencionar que él únicamente hacía caso a lo que le indicaban por su auricular, para después comenzar a cantar uno de sus más grandes temas titulado: Ni el dinero ni nada.



Los integrantes de Grupo Firme suelen emborracharse durante sus conciertos a tal grado de quedarse dormidos sobre el escenario, caerse o molestarse al recibir alguna indicación de producción o notar algún fallo, como en el Zócalo de la Ciudad de México con el encargado de luces.