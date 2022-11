Luisito Comunica se echa para atrás; ahora dice que le encanta Puebla (VIDEO)

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los youtubers más importantes de toda Latinoamérica que después de decir que no le gustaba visitar Puebla, ahora explicó las razones, asegurando que se trata del tráfico.



?| A @LuisitoComunica no le encanta venir a #Puebla.



El youtuber contó la razón ? https://t.co/Ub5wLtnMmy pic.twitter.com/jupqMjKjzq

— El Universal Puebla (@UniversalPuebla) November 7, 2022

Luisito nació en Puebla el 20 de marzo de 1991 y estudió Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y a pesar de ser conterráneo, hace un año el influencer declaró que no le agradaba viajar a este estado y que sólo venía por sus padres.



#VIDEO ? Al señor francés Luisito Comunica ya se le subió la fama de “youtuber” y muy rápido se le olvidó de dónde viene, tras decir que ya no le gusta visitar la ciudad de Puebla y que solo viene por mero compromiso. pic.twitter.com/oBeU9fMTMV

— RevistaRayas (@RevistaRayas) January 26, 2021



“Por alguna razón no me encanta venir a esta ciudad, a Puebla, vengo para ver a mi familia y punto, sino fuera por eso, nunca vendría… como que no me encanta”, dijo a sus fans.



@LuisitoComunica clásico WHITEXICAN reniega de sus raices... y si a dejar de consumir sus contenidos y productos!!

— Iván J.R. (@juaramiva) November 6, 2022





Además, Luisito describió a Puebla como una ciudad “mediana”.



“Yo soy de una ciudad mediana, en México que se llama Puebla… es de unos… que será 6 millones de habitantes, la zona metropolitana, no es enorme, pero es medianona”, detalló.



Un año después de dar estas declaraciones que fueron retomadas por un medio de comunicación local, Luisito se enojó y aclaró a sus seguidores la verdadera razón por la que no viene Puebla.

De acuerdo con el influencer, el factor principal para no visitar esta ciudad es el tráfico, pues asegura que le da flojera el caos que hay en el trayecto de la Ciudad de México a Puebla.

Aseguró que esta situación le puede pasar a todos, pero que él ama a Puebla.



“Cómo sacan de contexto. Yo me refería por la cuestión de ir seguido y lidiar con el tráfico de salir de la Ciudad de México, y las horas de carretera, y luego el tráfico de entrada a Puebla. No significa que no me guste Puebla, NO MAMEN” compartió en sus redes.



No obstante, tras estas declaraciones algunos usuarios salieron en apoyo del youtuber, mientras que otros aseguraron que estos comentarios eran muy “WHITEXICAN” de su parte, a lo que Luisito respondió molesto, que no deberían caer en noticias tendenciosas.