Ella es Regina Villaverde, quien dará vida a Gloria Trevi en su bioserie 'Ellas soy yo'

La bioserie sobre Gloria Trevi que el pasado 7 de noviembre comenzó grabaciones en la Ciudad de México, está creando grandes expectativas sobre la joven actriz que interpretará a la cantante.

Luego de meses de especulaciones, finalmente se sabe que será Regina Villaverde quien se encargue de interpretar a la artista en su etapa juvenil.

Es originaria de la Ciudad de México y fue elegida para el papel por medio de un largo proceso de castings.

Se sabe poco de ella, ya que este proyecto representa su debut. La joven compartirá escenas con Jorge Poza, que encarnará a Sergio Andrade, aunque en la serie se llamará César Augusto para evitar problemas legales.

"Yo me siento identificada con ella porque mi sueño siempre fue ser actriz. Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar. Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho", dijo Regina Villaverde ante las cámaras de Edén Dorantes.