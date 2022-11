VIDEO: Así lloró Eduin Caz durante concierto tras recordar la muerte de su "hermano" Giovanni

Eduin Caz, rompió en llanto en pleno concierto, luego de que recordara a su “hermano”, quien en realidad era su amigo cercano, Giovanni, que murió hace tiempo, durante su gira ‘Enfiestados y amanecidos’ en Tijuana, Baja California.

A través de TikTok se dio a conocer cómo el famoso rompió en llanto tras recordar a su amigo de Giovanni, a quien consideraba como su hermano.

De acuerdo con lo revelado por el vocalista de Grupo Firme en diferentes entrevistas, la muerte e Giovanni ha sido un dolor muy fuerte que no ha sido posible de superar. Incluso, es bien sabido que el tema “Ni el dinero ni nada” se lo dedicó a él.

Por ello, en su reciente concierto que ofreció en Tijuana, al tocar el tema “Ni el dinero ni nada” no logró contener las lágrimas y rompió en llanto.

De acuerdo con lo mostrado en los videos, Eduin Caz paró un poco para tomar unos tragos, bajar la mirada y romper en llanto. Incluso, sus compañeros lo arroparon entre sus brazos.

Eduin Caz dijo que la muerte de su amigo no la esperaba. Contó que es un tema que es doloroso, por lo que no quiere contarlo a detalle. Sin embargo, dejó claro que fue secuestrado.

“Es algo delicado. Él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuando me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, contó Eduin Caz sobre su amigo Giovanni.

Asimismo, contó que Giovanni era como su hermano:

“Yo me la vivía en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo considero como mi hermano de sangre porque convivía con él todos los días, día y noche. cuando pasó … no era lo que yo me esperaba. Yo recuerdo que estaba en Ciudad de México”, contó.