Belinda convive con sus fans en backstage de concierto y les agradece su apoyo

Belinda ha estado muy activa en los últimos meses y recientemente con sus presentaciones musicales en diversos escenarios de México.

Precisamente durante un concierto en Tijuana se captó a la intérprete de éxitos como Luz sin gravedad y Bella traición en plena convivencia con sus fans.

Al principio de la grabación se ve a Belinda llegar al recinto musical, el Audiorama el Trompo, donde muchos fanáticos ya la estaban esperando.

Luego, en el backstage, la cantante atiente a sus seguidores, quienes le regalan varios muñecos personalizados.

Entonces, una joven le pide un video con la frase “Ganando como siempre”, a lo que la famosa accede. Luego, esta fan le acerca una hoja con varias imágenes para que se la firme y Belinda lo hace con gusto.

“Tienes que pasártela muy bien en el concierto, nunca me voy a olvidar de ti, cómo dices eso, no por Dios”, le dice Belinda a la joven, que no puede ocultar su emoción por convivir con su ídola.