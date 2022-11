Eduin Caz narra su turbulenta experiencia en el avión rumbo a Carolina del Sur

Eduin Caz, de Grupo Firme, revela trágica experiencia en avión previo al concierto en Carolina del Sur

El vocalista de Grupo Firme compartió en redes sociales las trágicas experiencias que vivió rumbo a un concierto abordo de un avión

En el trayecto a uno de los conciertos, el vocalista, Eduin Caz, compartió en redes sociales la trágica experiencia que vivió rumbo a Carolina del Sur abordo de un avión.

Fue en su cuenta de Instagram en donde Caz publicó mediante una historia:

"No sabía que estaba lloviendo muy cabr**, Ayer casi se me cae el avión. No tan literal, pero sí se movió un ching*. Pero como ya estamos aquí. Llueve, truene o se caiga el cielo tenemos concierto alv", fue el mensaje completo de Eduin Caz.