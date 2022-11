¡Siuuu! Danna Paola habla sobre posible colaboración con Belinda

El productor Alejandro Gou ha declarado que tiene la intención de juntar a las dos famosas en una puesta música inspirada en la película estadounidense “Chicas pesadas”, mientras eso sucede las dos se han mostrado dispuestas a colaborar en una canción.

Las carreras de Danna Paola y Belinda siempre han estado enfrentadas por parte del público mexicano que las vio crecer, frente a las pantallas de televisión como protagonistas de las telenovelas infantiles más populares de los 2000 y también como cantantes.

Sin embargo, Danna afirma que para ella es importante no rivalizar con sus colegas, sobre todo con Belinda a quien acepta, admira desde siempre.

“Esto no es una competencia y lo he dicho toda la vida: no son las olimpiadas. Creo que nos tenemos que juntar y por supuesto la admiro muchísimo, se me hace una mujer capaz de todo”, señala.