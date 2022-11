¡Me dijo loca! Agreden a Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, en aeropuerto (VIDEO)

La esposa de Eduin Caz, Daisy Anahy, reportó a través de sus redes sociales que fue víctima de agresiones e insultos en el aeropuerto de Los Mochis por parte de una de las empleadas del lugar.

La pareja que lleva trece años juntos viajó a Los Mochis, Sinaloa para acudir a la boda de Beto Sierra, posteriormente, Eduin Caz regresó en un avión privado a Estados Unidos para continuar con su agenda artística, mientras que Daisy tuvo que tomar un vuelo comercial.

Según lo narrado en sus redes sociales, una de las empleadas del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa tuvo una actitud prepotente, pues insistió en que tenía que pagar por su equipaje de mano a pesar de que se le había indicado que ya se había pagado previamente.



“Plebes, nos acaba de dar un ataque. Vamos a volar ahorita, venimos en un vuelo de Volaris desde Culiacán, nos querían documentar una maleta de mano que pagamos para traer aquí arriba del avión. Nos dijeron ‘que no, que estaba sujeto a disponibilidad’ y no manches el avión solo, todo arriba solo, todo solo, me hicieron pagar otra vez”, comienza contando en su video.



Además, la esposa del cantante compartió una fotografía de la trabajadora del aeropuerto de Sinaloa, pues asegura que le gritó y la agredió, además de amenazarla con no dejarla subir al avión.



“Si saben cómo se llama me dicen porque la voy a reportar por abusiva, me dijo loca y me empezó a jalonear y le dije ‘a mí no me estés tocando’ y me apuntaba con el dedo y le dije ‘no me apuntes’ yo bien enojada”, recordó entre risas.



Daisy menciona que la mujer amenazó con llamar a la Guardia Nacional para que no la dejaran subir al avión, sin embargo, eso no pasó, pues su clip fue grabado desde la aeronave. Hasta el momento no hay más información del reporte que anunció con levantar.

Con información de Milenio