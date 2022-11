Empresarios advierten a Danna Paola si cancela show la demandarán por 25 millones

Luego de que Danna Paola, anunciará su gira, Éxtasis, la famosa canceló dos fechas importantes en México, debido a que presuntamente sufrió un colapso emocional derivado del trabajo que había estado realizando.

Asimismo, fu el pasado 11 de noviembre que se presentó en Guadalajara, en donde cientos de fanáticos se quejaron de la mediocridad de su show, además de que solo durara una hora su presentación y realizara playback.

Ante esto, los empresarios que invirtieron en la gira se pusieron furiosos ante estas acciones y advirtieron que demandarían a la cantante por incumplimiento de contrato, por un monto total de 25 millones de pesos, lo cual obligó a Danna a dar su concierto del viernes 11 de noviembre en Guadalajara.

Al respecto, una persona del staff reveló a TV Novelas que el montaje del concierto se hizo de último momento.

Cuéntanos, ¿qué sucedió ahora con Danna Paola?

"Danna es una artista con 21 años de carrera, siempre fue una mujer disciplinada, responsable, consciente, trabajadora y muy perfeccionista, pero de dos años para acá está insoportable y de verdad que da mucha pena que a sus fans y seguidores les haya dado esta presentación tan detestable”.

-Según los asistentes al concierto de Guadalajara, la semana pasada, el show fue un total fracaso, ¿es cierto?

“Sí, estuvo terrible; de verdad que esa presentación es el peor show de Danna Paola y eso es muy lamentable, porque todo se hubiera podido evitar si tan solo ella estuviera más ubicada”.

- ¿Qué está pasando con ella?

“Es algo que nadie se puede explicar, llámale arrogancia, soberbia, prepotencia, antiprofesional, no sé qué decirte; teníamos el tiempo perfecto y preciso para hacer de ‘Éxtasis’ la gira más importante de una cantante mexicana y todo se fue al caño por culpa de Danna”.

- ¿Es cierto que estuvo en una crisis emocional, como lo dijo en sus redes?

“Eso es mentira. Resulta que ella empezó con mucho esfuerzo y trabajo para esta gira; de hecho, contrató a unos muy buenos escenógrafos, bailarines, el staff de la cantante estadounidense Hilary Duff, porque quería hacer un supershow en esta gira, y nos costó mucho trabajo que aceptaran”.

- ¿Qué pasó?

“Empezó el trabajo y Danna les pedía ciertas cosas específicas, montajes y lo trabajaban, lo hacían y cuando lo presentaban a ella no le parecía, no le gustaba y luego de casi un mes de trabajo, les gritó, los corrió, los humilló”.

- ¿En serio?

“Sí, de estúpidos no los bajó y, por supuesto, que ellos agarraron sus cosas y se fueron”.

- ¿Eso cuándo sucedió?

“A días de la presentación de Veracruz, por eso canceló y salió diciendo en un video que estaba en un estado de crisis, y, pues claro, no había show, no había staff, no había bailarines, no había nada y claro que estaba en una crisis, pero por culpa de ella; todo esto generado por sus arranques y arrebatos”.

- ¿Lograron sacar adelante el show?

“No, porque ella no ofreció una disculpa, ni buscó una solución inmediata; se encerró en su mundo y con la mano en la cintura dijo: ‘cancelen las fechas siguientes’, y si no estamos listos cancelen todo”.

-¿Y así se empezó a cancelar todo?

“A ella se le hizo fácil cancelar Veracruz y San Luis Potosí, y subió otro video diciendo que no estaba listo el show por un tema de ‘mal trabajo’ del staff y como sabe que los gringos no saldrán a hablar, siguió en esta postura”.

-¿Y por qué se presentó en Guadalajara?

“Los empresarios la enfrentaron y le dijeron que estaba bien que no quisiera salir a cantar, ni a dar el show; que corras y le grites a la gente, pero ‘este es un negocio, y no quisiéramos reagendar ni cancelar, así que o te presentas o pagas 25 millones de pesos, por tu incumplimiento de contrato’”.

-¿Esto cuándo fue?

“Cuatro días antes del show de Guadalajara tuvieron que montar un show mediocre; le hablaron de último momento a los bailarines, pero como todo el mundo observó, fue un desastre, la gente la abucheó, le gritó: ‘fraude’; las redes sociales explotaron en su contra, fue algo terrible”.

-¿Cómo se encuentra ella?

“Está en ‘Dannalandia’; le dijeron los managers que la única manera de cancelar presentaciones y que los empresarios no demanden, es si cancelan una fecha por un tema de salud, si algo le imposibilitaba o atentaba contra su integridad”.

-¿Cancelarán toda la gira?

“No lo sé, todo depende de ella, de su ánimo, de su estabilidad emocional, personal; de cómo amanezca, porque es una niña caprichosa, sin respeto ni compromiso... pero igual por miedo a ser penalizada económicamente, la gira continuará”, concluyó.

Con información de Tv Novelas