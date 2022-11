Vadhir Derbez ironiza tras acusaciones de golpear a su padre

Luego de las especulaciones de que Vadhir Derbez golpeó a su padre Eugenio Derbez, el hijo ironizó el tema, en una entrevista con Adela Micha.

Vadhir fue acusado de golpear a su padre, cuando el actor mexicano cayó por unas escaleras lesionándose severamente del hombro, mientras se encontraba jugando con unos lentes de realidad virtual, es por eso que Adela lo cuestionó.

Luego de que Adela le dijo: “Te madreaste a tu jefe muy cabr*n”, Vadhir respondió: “Es que ya me tiene hasta acá... Imagínate escuchar los mismos chistes por unos cuantos años, ya llega un momento en el que le pones un estate quieto...”.

A lo que Micha reviró: “Y que le rompes...”, “pues el hombro”, inmediatamente el hermano de Aislinn Derbez dijo en tono de broma: “lo que le tocó... realmente ahorita nos reímos porque ya está bien, pero si, no, a mí me daba tanta risa ver que decían ‘de una muy buena fuente’, y yo así de ni te topo, no conoces a nadie cerca de mí”.

Finalmente, Vadhir reconoció que no siempre está de acuerdo con las decisiones de su padre, pero recalcó que sus diferencias nunca han sido tan fuertes como para llegar a los golpes.

Con información del Imparcial