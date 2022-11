‘Yo ya era exitoso’ Gussy Lau se defiende de críticas tras polémica con Ángela Aguilar (VIDEO)

Gussy Lau lleva años componiendo canciones, sin embargo hace unos meses se volvió tendencia luego de enfrentar una fuerte polémica por una serie de fotografías en las que se le podía ver como pareja junto con Ángela Aguilar, sin embargo él asegura que para entonces ya era exitoso.



¿Ángela Aguilar le huyó a Gussy Lau en los Latín Grammy?



Gussy Lau decidió ser más reservado con el tema, sin embargo, fue durante la presentación de los Latin Grammy en donde respondió a todos aquellos comentarios en su contra.

Al compositor de No te contaron mal y Aquí abajo lo acusaron de aprovechar la polémica para aumentar su popularidad y volverse más exitoso.

Gussy respondió a estas acusaciones, dejando en claro que antes de la filtración de fotografías él ya era famoso.



“No tiene importancia para mí eso. Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no presto mucha atención, me da igual. Esta es mi cuarta nominación en los últimos tres años, encantado de conocer nuevos talentos con los que puedo trabajar”, respondió el compositor mexicano.



Gussy también dejó en claro que no tiene ningún inconveniente de cruzarse con Ángela y estaría dispuesto a saludarla, aunque no cree recibir la misma respuesta de su parte: “Yo saludo a todos, pero no creo que me salude la verdad”.

La filtración de fotografía con Gussy Lau se convirtió en el primer escándalo de Ángela Aguilar en su carrera músical, al respecto, la intérprete de Dime cómo quieres aseguró que sintió que su vida privada había sido vulnerada.