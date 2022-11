Reaparece Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh tras salir de rehabilitación (FOTO)

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, generó alarmas por una foto en la que luce demacrada y que acompañó con un devastador mensaje por lo que fue internada en una clínica de rehabilitación

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", escribió, para después desaparecer.