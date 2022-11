¿Se operó? Comparan cintura de Ángela Aguilar con Thalía

Ángela Aguilar ha llegado a la fama gracias a su gran talento vocal, pero además cuenta con una gran bellexa y su diminuta cintura la cual ya comparan con la de Thalía.

En torno a Thalía y su silueta han existido toda clase de rumores que van desde que se operó para quitarse las costillas, sin embargo, su figura está relacionada con su genética y sus hábitos.

Por su parte, Ángela Aguilar está destronando a Thalía en el trono de la cintura más pequeña del espectáculo, pues la cantante de 19 años de edad es dueña de una silueta muy esbelta.

Lo que llama la atención, es que Ángela Aguilar ha declarado que ella no tiene una dieta especial, pues le gusta poder comer de todo y uno de sus snacks favoritos son las sopas maruchan.

Ángela Aguilar no se salva de los rumores, pues ahora que está de moda los procedimientos estéticos, hay quienes aseguran que la cantante también se quitó costillas, como Thalía.

Sin embargo, la cantante tomó con humor los rumores y en un video que publicó en sus redes bromeó con el tema.

“Solo para aclarar no me quité dos costillas, me quité cuatro”