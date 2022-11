Paola Rojas ya no cree en fidelidad tras divorcio con Zague; ahora solo pide discreción

Paola Rojas sorprendió a sus seguidores al confesar que ya no cree en la fidelidad en una relación, pero sí espera al menos discreción.

Durante el programa de Netas Divinas cuando las conductoras iniciaron un debate sobre el tema de la monogamia, donde Natalia Téllez reiteró que no cree, pues en su opinión es sentir atracción sexual o que te gusta “muchísimo alguien”.

"Nada ha generado más tristezas, terapias, rompimientos de familia, de autoestima, de estructuras, que la idealización de la fidelidad por siempre, de la monogamia, no sé si la gente, siendo completamente honesta, sea un juramento que esté dispuesta a cumplir (...) Creo tremendamente en la lealtad y no en la fidelidad y no ha habido pareja que yo conozca que pueda con esa promesa de la monogamia", dijo Natalia Téllez.