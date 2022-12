Kate del Castillo revela que la presionaron para operarse por 'no cumplir estándares'

Kate del Castillo confesó que sintió mucha inseguridad debido a que productores le insistían en que debía hacerse cirugías estéticas.

La actriz está en México y luego de pasar un incómodo momento tras la viralizacion de un video en el que se ve que su padre no la reconoció, la famosa aceptó hablar de otro tema molesto para ella y reveló que siempre le han dicho que debe operarse la nariz y el pecho.

"Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas... Yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta que me quisieron operar todo el tiempo, me querían poner... Siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé", dijo Kate del Castillo en una entrevista para el programa 'Venga la Alegría'.