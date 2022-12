Axl Rose, de Guns N’ Roses, golpea en el rostro a una fan durante un concierto

Durante una presentación de Guns N’ Roses, en Australia, el vocalista Axl Rose lanzó un micrófono al público, sin embargo, una fanática resultó herida.

Según el portal ABC News el presunto incidente le sucedió a una mujer de nombre Rebecca Howe quien resultó con moretones en los ojos.

La fanática de la agrupación afirmó que recibió un golpe al final del concierto cuando la banda interpretaba la canción ‘Paradise City’, la última canción del grupo antes de finalizar el concierto.

Rebecca Howe explicó cómo fue que sintió el golpe y sus primeras impresiones tras el accidente.

“Mi mente decía: 'Dios mío, mi cara está hundida'. ¿Y si hubiera sido un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Podría haber perdido un ojo... ¿Y si me da en la boca y me rompe los dientes? Si mi cabeza hubiera estado girada y me hubiera golpeado en la sien, podría haberme matado", narró la mujer.