Ese niño ya no necesita bautizo: Bad Bunny bendice a bebito de embarazada (VIDEO)

Una embarazada asistió al concierto de Bad Bunny en Monterrey y el cantante los felicitó e, indirectamente, mandó bendiciones la bebé.

La usuaria @andreajaquelyne grabó el momento en que Bad Bunny estaba buscando parejas en medio de la multitud cuando observó a una embarazada.

El cantante de 28 años de edad le preguntó a la parejita “¿Hace cuánto decidiste tener ese bebé?”, a lo que la persona le contestó que tenía 5 meses de embarazo.

De inmediato Bad Bunny felicitó a la pareja por su bebé, quien disfrutó su primera experiencia en un concierto de Monterrey.

En su mayoría, los fans han sido condescendientes con el bebé que recibió la bendición de Bad Bunny, y han mandado sus mejores deseos a la pareja.

Por otro lado, también hay fans de Bad Bunny que han pedido a la pareja que a su bebé le nombren Benito, en honor al cantante urbano.

También hay público que asistió al concierto de Bad Bunny en Monterrey y han envidiado a la pareja y a su bebé.

“Dios mío esta gente es la favorita de Dios y yo soy feliz con que me vea”, “A mi Bad Bunny no me felicitó”, “Fue los más bonito”, “Jajaja ay que lindo Benito”.